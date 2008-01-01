"Ахмат" после выхода Быстрова забил третий гол в меньшинстве и выиграл пятый матч в РПЛ

Игра была домашняя.

Фото: ФК "Ахмат"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 08:08
"Ахмат", за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров, переиграл "Уфу" на своем поле в рамках 12-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Бернард Бериша, отличившийся на 14-й (с пенальти) и 77-й минутах. Также на 68-й голом отметился Владимир Ильин. Гости смогли ответить лишь на 56-й минуте точным ударом Азера Алиева.

При этом грозненцы заканчивали игру в меньшинстве вследствие удаления Андрея Семенова на 58-й минуте.

Быстров появился на поле на 71-й минуте.



После этой игры "Ахмат", одержав пятую победу в РПЛ при двух ничьих и пяти поражениях, расположился с 17 очками на десятом месте. "Уфа" с шестью баллами осела на последней, 16-й строчке.  
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Футбол Россия
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Сегодня 08:08
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