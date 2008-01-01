Клуб Куата сенсационно обыграл "Ростов" в матче с удалением и отмененным пенальти

Казахстанец попал в заявку на игру.

Фото: ФК "Химки"
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 21:29
Футболисты "Ростова" потерпели поражение от "Химок" в 12-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на "Ростов Арене", завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Сначала на 91-й минуте отличился Резиуан Мирзов, а спустя пару минут Брайан Идову поставил точку.

При этом на 20-й минуте судья отменил пенальти, назначенный в ворота хозяев. А на 71-й минуте "Ростов" остался меньшинстве после удаления Романа Еременко.

Полузащитник "Химок" Исламбек Куат попал в заявку на матч, но остался в запасе. В текущем сезоне РПЛ он провел четыре игры за подмосковный клуб.

"Ростов" с 20 очками остался на шестом месте в турнирной таблице РКПЛ, а "Химки" (9) идут 14-ми. 
Метки:
Химки ФК Куат Исламбек Ростов ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 21:29
© 2008 - 2020 ТОО «EML»