Клуб Куата сенсационно обыграл "Ростов" в матче с удалением и отмененным пенальти

Футболисты "Ростова"
потерпели поражение от "Химок"
в 12-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча, прошедшая на "Ростов Арене", завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Сначала на 91-й минуте отличился Резиуан Мирзов
, а спустя пару минут Брайан Идову
поставил точку.
При этом на 20-й минуте судья отменил пенальти, назначенный в ворота хозяев. А на 71-й минуте "Ростов" остался меньшинстве после удаления Романа Еременко
.
Полузащитник "Химок" Исламбек Куат
попал в заявку на матч, но остался в запасе. В текущем сезоне РПЛ он провел четыре игры за подмосковный клуб.
"Ростов" с 20 очками остался на шестом месте в турнирной таблице РКПЛ, а "Химки" (9) идут 14-ми.