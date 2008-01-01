Исламбек Куат остался в запасе на матч с бывшим клубом Зайнутдинова

Игра пройдет на "Ростов Арене".

Фото: ФК "Химки"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 18:51
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Химок" на матч 12-го тура российской премьер-лиги.

Встреча пройдет на стадионе "Ростов Арена" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат остался в запасе. В текущем сезоне РПЛ он провел четыре игры за подмосковный клуб.

"Ростов": Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов, Полоз.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Гапечкин, Алеесами, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев.

"Химки": Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате, Долгов.

Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Могилевец, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.
Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Премьер-лига России Ростов ФК Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 18:51
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