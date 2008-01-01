Клуб казахстанца при новом тренере прервал безвыигрышную серию из восьми матчей

"СКА-Хабаровск"
под руководством нового тренера Сергея Юрана
победил на своем поле "Чертаново"
в рамках 17-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 6-й и 52-й минутах отличились Дмитрий Барков и Рамазан Гаджимурадов.
Кенесов появился на поле на 77-й минуте, заменив автора второго гола Гаджимурадова.
Таким образом, "армейцы" прервали безвыигрышную серию из восьми матчей и расположились на 14-м месте из 22, набрав 21 балл. Команда "Чертаново" с 14 очками оказалась на 18-й позиции.
20-летний Кенесов выступает за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента провел 13 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
51-летний Юран принял "СКА-Хабаровск" 21 октября, заменив на посту главного тренера 47-летнего соотечественника Алексея Поддубского.