Новый тренер российского клуба оставил казахстанца в запасе на матч чемпионата

Новый наставник команды "СКА-Хабаровск"
россиянин Сергей Юран
оставил игрока молодежной сборной Казахстана Армана Кенесова
вне стартового состава на домашний матч с "Чертаново"
в рамках 17-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет сегодня, 24 октября, в Хабаровске на стадионе имени Ленина и начнется в 11:00 по времени Нур-Султана.
20-летний Кенесов выступает за "армейцев" с августа. С того момента провел 12 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
51-летний Юран принял
"СКА-Хабаровск" 21 октября, заменив на посту главного тренера 47-летнего соотечественника Алексея Поддубского.