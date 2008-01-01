Новый тренер российского клуба оставил казахстанца в запасе на матч чемпионата

Игра будет домашняя.

Арман Кенесов. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 10:44
Новый наставник команды "СКА-Хабаровск" россиянин Сергей Юран оставил игрока молодежной сборной Казахстана Армана Кенесова вне стартового состава на домашний матч с "Чертаново" в рамках 17-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 24 октября, в Хабаровске на стадионе имени Ленина и начнется в 11:00 по времени Нур-Султана.

20-летний Кенесов выступает за "армейцев" с августа. С того момента провел 12 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.

51-летний Юран принял "СКА-Хабаровск" 21 октября, заменив на посту главного тренера 47-летнего соотечественника Алексея Поддубского.
Метки:
Кенесов Арман Казахстанцы за границей Футбол Россия СКА-Хабаровск Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 10:44
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