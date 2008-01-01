"Как с Тихоновым вышло". В России отреагировали на назначение нового тренера в клуб казахстанского игрока

Неожиданный тренерский выбор сделал "СКА-Хабаровск"
, выступающий в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в России), сообщает телеграм-канал
"Инсайды от Карпа".
"Да, ситуация ровно как с Тихоновым, когда в "Астане" был шорт-лист без Андрея и он появился там буквально накануне объявления, не фигурируя в предварительных списках", - говорится в сообщении.
Клуб казахстанского футболиста остался без тренера после поражения от лидера чемпионата
Отмечается, что "СКА-Хабаровск" вел поиски тренера с опытом работы в РПЛ - разговаривали с Дмитрием Аленичевым, Кириллом Новиковым, Вадимом Евсеевым. Однако выбор пал
на Сергея Юрана, известного казахстанским болельщикам по работе в столичном "Локомотиве" в 2009 году.
За "армейцев" с августа выступает 20-летний футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
. С того момента провел 12 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
Что касается Тихонова, то он принял "Астану"
16 октября.