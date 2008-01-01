"Как с Тихоновым вышло". В России отреагировали на назначение нового тренера в клуб казахстанского игрока

Ранее он работал в КПЛ.

Сергей Юран. Фото: РИА Новости©
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Сегодня 15:15
Неожиданный тренерский выбор сделал "СКА-Хабаровск", выступающий в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в России), сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

"Да, ситуация ровно как с Тихоновым, когда в "Астане" был шорт-лист без Андрея и он появился там буквально накануне объявления, не фигурируя в предварительных списках", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "СКА-Хабаровск" вел поиски тренера с опытом работы в РПЛ - разговаривали с Дмитрием Аленичевым, Кириллом Новиковым, Вадимом Евсеевым. Однако выбор пал на Сергея Юрана, известного казахстанским болельщикам по работе в столичном "Локомотиве" в 2009 году.

За "армейцев" с августа выступает 20-летний футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов. С того момента провел 12 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.

Что касается Тихонова, то он принял "Астану" 16 октября.
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Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Тихонов Андрей Россия СКА-Хабаровск Кенесов Арман Казахстанцы за границей
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