Казахстанский футболист российского клуба вернулся к тренировкам после коронавируса

Футболист молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов
приступил к тренировкам в составе "Чайки"
после болезни COVID-19, сообщает корреспондент Vesti.kz
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22-летний полузащитник готовится вместе с командой к 17-му туру Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), в рамках которого 24 октября "Чайка" на своем поле примет лидера чемпионата "Нижний Новгород".
Оразов стал игроком "Чайки" этим летом, заключив соглашение по схеме "2+1".
В свое время казахстанец находился в системе "Кайрата". В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
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