Казахстанский футболист российского клуба вернулся к тренировкам после коронавируса

И готовится к следующему матчу в чемпионате.

Рамазан Оразов. Фото: ФК "Чайка"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 07:41
Футболист молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов приступил к тренировкам в составе "Чайки" после болезни COVID-19, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний полузащитник готовится вместе с командой к 17-му туру Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), в рамках которого 24 октября "Чайка" на своем поле примет лидера чемпионата "Нижний Новгород".

Оразов стал игроком "Чайки" этим летом, заключив соглашение по схеме "2+1".

В свое время казахстанец находился в системе "Кайрата". В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

Футболист молодежной сборной Казахстана из российского клуба заболел коронавирусом
Метки:
Футбол Кайрат ФК Оразов Рамазан Россия Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 07:41
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