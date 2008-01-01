"Вот с кем армейцы попали в "яблочко". В России отметили универсализм Зайнутдинова и его главную опасность

Российский сайт bobsoccer.ru похвалил ЦСКА за трансфер Бахтиера Зайнутдинова. Казахстанского футболиста назвали универсальным игроком.

"Еще несколько слов о Бахтиере Зайнутдинове. Вот с кем армейцы попали в "яблочко"! Универсальный футболист, способный закрыть несколько позиций.

Настолько органично смотрится уже два матча на левом краю, что невольно возникла мысль - у Ганчаренко появится приятный выбор, когда в строй вернется Георгий Щенников. Игрового времени при таком календаре хватит для всех. Заметно, что Зайнутдинов, атакуя из глубины, очень опасен", - пишет сайт.

Напомним, Зайнутдинов перешел в ЦСКА из "Ростова" 25 августа. Он был признан лучшим игроком команды в сентябре.

Следующий матч ЦСКА проведет 22 октября в рамках группового этапа Лиги Европы против австрийского "Вольфсберга".

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