В российском клубе казахстанского футболиста отреагировали на отставку главного тренера

После последней неудачи команда оказалась на 15-м месте.

Алексей Кандалинцев. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 23:20
Генеральный директор ФК "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев прокомментировал отставку Алексея Поддубского с поста главного тренера.

Клуб казахстанского футболиста остался без тренера после поражения от лидера чемпионата

"Последние результаты нашей команды никого не радуют. Восемь матчей в первенстве не можем одержать победу. Что-то разладилось, ребята потеряли уверенность в своих силах, есть "не фарт", некоторые пропущенные голы просто нелепые. Мы пообщались с Алексеем Николаевичем. И он, и я считаем, что надо поменять обстановку в команде, искать новые решения, поэтому пригласить нового специалиста было бы сейчас единственным правильным выходом из сложившейся ситуации. Так что в ближайшие дни объявим имя нового главного тренера "СКА-Хабаровск", - рассказал он.

Отметим, что в последнем матче в рамках 16-го тура "СКА-Хабаровск" в гостях уступил "Нижнему Новгороду" (0:1), который лидирует в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в России). "Армейцы" после этой неудачи с 18 очками расположились на 15-м месте из 22-х.

20-летний футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов играет за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента провел 12 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду. 
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Футбол Россия СКА-Хабаровск Кенесов Арман Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 23:20
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