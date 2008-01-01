Клуб казахстанского футболиста остался без тренера после поражения от лидера чемпионата

Случилось это в 16-м туре.

Алексей Поддубский. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 18:48
Главный тренер футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский подал в отставку, сообщает официальный сайт "армейцев".

О принятом решении он рассказал футболистам на общекомандном собрании, после чего дал комментарий по этому поводу.

"Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принес положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из "штопора". Поэтому логично я должен уступить свое место новому специалисту и подать в отставку. Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть черную полосу и удачи моему родному клубу!" - заявил Поддубский.

Отметим, что в последнем матче в рамках 16-го тура "СКА-Хабаровск" в гостях уступил "Нижнему Новгороду" (0:1), который лидирует в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в России).

20-летний футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов играет за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента провел 12 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
Метки:
Футбол Россия СКА-Хабаровск Кенесов Арман Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 18:48
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