Зайнутдинов прокомментировал победу ЦСКА над "Динамо" в московском дерби

"Армейцы" обыграли соперника со счетом 3:1.

Фото: ФК ЦСКА ©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 12:55
Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов поделился своими впечатлениями после победы над "Динамо" в 11-м туре РПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

"Хороший вечер! Всех с победой!" - написал полузащитник на своей странице в Instagram.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе на позиции правого защитника. Он отыграл весь матч, а ЦСКА победил со счетом 3:1. Голы в составе армейцев забили Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. "Бело-голубые" ответили голом Николы Моро. 

ЦСКА набрал 22 очка и вышел на третье место в чемпионате. "Армейцы" на два очка отстают от лидирующих "Зенита" и "Спартака". 
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Динамо Москва Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 12:55
© 2008 - 2020 ТОО «EML»