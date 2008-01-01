Зайнутдинов прокомментировал победу ЦСКА над "Динамо" в московском дерби

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов
поделился своими впечатлениями после победы над "Динамо" в 11-м туре РПЛ
, передает корреспондент Vesti.kz
.
"Хороший вечер! Всех с победой!" - написал полузащитник на своей странице в Instagram.
Зайнутдинов вышел в стартовом составе на позиции правого защитника. Он отыграл весь матч, а ЦСКА победил
со счетом 3:1. Голы в составе армейцев забили Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. "Бело-голубые" ответили голом Николы Моро.
ЦСКА
набрал 22 очка и вышел на третье место в чемпионате. "Армейцы" на два очка отстают от лидирующих "Зенита" и "Спартака".