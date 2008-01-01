"Ахмат" с Быстровым проиграл бывшему клубу Зайнутдинова в матче РПЛ с удалением

Футболисты "Ростова"
одержали победу над грозненским "Ахматом"
, за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд в рамках 11-го тура российской премьер-лиги состоялась на "Ростов Арене" и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Кэнто Хасимото
(24-я минуте), Роман Еременко
(90+3) и Данил Глебов
(90+4).
Быстров вышел в стартовом составе, но был заменен на 80-й минуте - спустя три минуты после того, как "Ахмат" остался в меньшинстве после удаления Антона Швеца
. Для казахстанца это был восьмой матч в текущем сезоне РПЛ.
Напомним, сезон в составе "Ростова" начинал футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, который в августе перешел в ЦСКА.