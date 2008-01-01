"Ахмат" с Быстровым проиграл бывшему клубу Зайнутдинова в матче РПЛ с удалением

Казахстанец появился на поле с первых минут.

Фото :ФК "Ахмат"
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:55
Футболисты "Ростова" одержали победу над грозненским "Ахматом", за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд в рамках 11-го тура российской премьер-лиги состоялась на "Ростов Арене" и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Кэнто Хасимото (24-я минуте), Роман Еременко (90+3) и Данил Глебов (90+4).

Быстров вышел в стартовом составе, но был заменен на 80-й минуте - спустя три минуты после того, как "Ахмат" остался в меньшинстве после удаления Антона Швеца. Для казахстанца это был восьмой матч в текущем сезоне РПЛ.

Напомним, сезон в составе "Ростова" начинал футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, который в августе перешел в ЦСКА.
Метки:
Ахмат ФК Быстров Марат Премьер-лига России Ростов ФК Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 23:55
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