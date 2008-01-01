Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть "Динамо" в московском дерби

"Армейцы" выиграли второй матч подряд и поднялись на третье место.

Фото: ФК ЦСКА
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ЦСКА - Динамо М

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Московский ЦСКА, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над "Динамо" в рамках 11-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московское дерби, прошедшее на "ВЭБ Арене", завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе ЦСКА голы забили Константин Кучаев (51-я), Чидера Эджуке (54-я) и Игорь Дивеев (67-я). У "Динамо" отличился Никола Моро (57-я).

При этом гости с 75-й минуты играли в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева, получившего вторую желтую карточку.

Зайнутдинов же вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это была седьмая игра за "армейцев".

ЦСКА, одержавший вторую победу подряд, с 22 очками поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на два балла от лидирующих "Зенита" и "Спартака". У "Динамо" осталось 17 очков.
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Динамо Москва Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 21:25
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