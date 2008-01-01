Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть "Динамо" в московском дерби

Московский ЦСКА
, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, одержал победу над "Динамо"
в рамках 11-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Московское дерби, прошедшее на "ВЭБ Арене", завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе ЦСКА голы забили Константин Кучаев (51-я), Чидера Эджуке (54-я) и Игорь Дивеев (67-я). У "Динамо" отличился Никола Моро (57-я).
При этом гости с 75-й минуты играли в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева, получившего вторую желтую карточку.
Зайнутдинов же вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это была седьмая игра за "армейцев".
ЦСКА, одержавший вторую победу подряд, с 22 очками поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на два балла от лидирующих "Зенита" и "Спартака". У "Динамо" осталось 17 очков.