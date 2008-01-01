Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч против "Динамо"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов
снова попал в стартовый состав московского ЦСКА
на матч российской премьер-лиги.
Хавбек начнет с первых минут домашнуюю игру против московского "Динамо". Встреча начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.
Для Зайнутдинова это будет четвертый подряд выход в основе ЦСКА. Ранее казахстанец выходил в старте на матчи с "Уфой" (1:0), "Локомотивом" (0:1) и "Уралом" (2:0). Причем в последней игре против екатеринбургского клуба хавбек впервые провел на поле все 90 минут и забил первый гол за армейцев.