Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч против "Динамо"

Начало игры в 19:30.

Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 19:10
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов снова попал в стартовый состав московского ЦСКА на матч российской премьер-лиги.

Хавбек начнет с первых минут домашнуюю игру против московского "Динамо". Встреча начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Для Зайнутдинова это будет четвертый подряд выход в основе ЦСКА. Ранее казахстанец выходил в старте на матчи с "Уфой" (1:0), "Локомотивом" (0:1) и "Уралом" (2:0). Причем в последней игре против екатеринбургского клуба хавбек впервые провел на поле все 90 минут и забил первый гол за армейцев.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Динамо Москва Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 19:10
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