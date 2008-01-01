В России переход Зайнутдинова в ЦСКА признали "мощным трансфером"

Журналист "Спорт-Экспресса" Константин Алексеев, комментируя трансферную компанию ЦСКА
, оценил переход в московский клуб футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
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"ЦСКА же вообще можно назвать рекордсменом по активности. Да, „Зенит“ потратил чуть больше (32 миллиона евро против 30), но "армейцы" берут количеством - сразу четыре мощных трансфера: Фукс, Зайнутдинов, Гайч и Эджуке. И пусть аргентинец пока только адаптируется в России, а бразилец сразу травмировался, но, во-первых, Зайнутдинов уже признан лучшим игроком
месяца, Эджуке же с первых минут показывает, зачем его взяли. А, во-вторых, "красно-синие" и без того были приличной величиной в российском футболе, теперь подкрепив амбиции мощными финансовыми вливаниями, каких прежде в истории клуба не случалось. Так что команду по праву называют одним из претендентов на золото",- написал автор.
В ЦСКА Зайнутдинов перешел в августе из "Ростова". За "армейцев" хавбек провел шесть матчей, в которых забил один гол.