Клуб Куата упустил победу над "Спартаком" и потерпел седьмое поражение в РПЛ

Все мячи были забиты во втором тайме.

Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:51
Футбольный клуб "Химки", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, на своем поле уступил "Спартаку" в 11-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила на стадионе "Арена-Химки" и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева на 48-й минуте усилиями Резиуана Мирзова. Однако подмосковному клубу не удалось удержать минимальное преимущество, пропустив три мяча на 58-й, 63-й и 77-й минутах от Александра Кокорина (с пенальти), Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона. За пять минут до конца основного времени Брайан Идову сократил счет до минимума, но избежать домашнего поражения "Химки" не сумели.

Победа позволила "Спартаку" набрать 24 очка и сохранить за собой второе место в таблице, тогда как "Химки" потерпели седьмое поражение и с шестью баллами остались на 14-й позиции из 16-ти.

Куат был заявлен на минувшую игру, но остался на скамейке запасных. 

27-летний полузащитник стал игроком "Химок" в начале сентября, успев сыграть за новый клуб четыре матча. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". Провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.
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Футбол Россия
0
Вчера 23:51
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