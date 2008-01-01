Исламбек Куат не попал в стартовый состав клуба РПЛ на матч со "Спартаком"

Футболист сборной Казахстана и "Химок" Исламбек Куат
начнет матч c московским "Спартаком"
на скамейке запасных, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Игра 11-го тура российской премьер-лиги пройдет на стадионе "Арена-Химки" сегодня, 17 октября.
Отметим, что Куат подписал контракт с "Химками" в начале сентября. За новый клуб казахстанец провел четыре матча.
Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.