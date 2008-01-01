Исламбек Куат не попал в стартовый состав клуба РПЛ на матч со "Спартаком"

За него он играет с сентября.

Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 22:06
Футболист сборной Казахстана  и "Химок" Исламбек Куат начнет матч c московским "Спартаком" на скамейке запасных, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра 11-го тура российской премьер-лиги пройдет на стадионе "Арена-Химки" сегодня, 17 октября.

Отметим, что Куат подписал контракт с "Химками" в начале сентября. За новый клуб казахстанец провел четыре матча.

Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт. 
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Футбол КПЛ-2020 Куат Исламбек Химки ФК Россия Премьер-лига России Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 22:06
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