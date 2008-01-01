Клуб казахстанского футболиста пропустил "два гола в раздевалку" и проиграл шестой матч в чемпионате

"Енисей"
победил "Чайку"
в рамках 16-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча проходила в Красноярске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
Первыми успеха добились гости на 13-й минуте усилиями Василия Алейникова. Однако перед самым перерывом футболисты "Чайки" умудрились пропустить два мяча - на 45-й минуте отличились Александр Ломакин и Николай Марков. Во втором тайме "Енисей" в третий раз огорчил соперника: на 62-й минуте пенальти реализовал Анзор Саная. Впрочем, и гости заработали пенальти, который на 83-й безукоризненно исполнил Константин Савичев. Однако избежать поражения им не удалось.
Как итог, "Енисей", набрав 23 очка, расположился на десятом месте из 22-х, а "Чайка" с отставанием на один пункт разместилась на 11-й строчке, потерпев шестое поражение в сезоне при шести победах и четырех ничейных результатах.
Отметим, что казахстанский полузащитник Рамазан Оразов
не сыграл за "Чайку", так как ранее заболел коронавирусом
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Оразов стал игроком "Чайки" этим летом, заключив соглашение по схеме "2+1".
В свое время казахстанец находился в системе "Кайрата". В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.