"Сочи" Бахтиярова проиграл "Зениту" в матче РПЛ с четырьмя голами

Игра проходила в Санкт-Петербурге.

Фото: ФК "Сочи"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 19:14
"Зенит" на своем поле переиграл "Сочи", за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 11-го тура российской премьер-лиги проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У победителей отличились Вячеслав Караваев (16-я минута), Александр Ерохин (24) и Дуглас Сантос (90+3-я). В составе проигравших один мяч отыграл Кирилл Заика (57-я).

После этой игры "Зенит" с 24 очками сохранил за собой лидерство в таблице, тогда как "Сочи" с 19 баллами расположился на четвертой позиции.

Бахтияров не попал в заявку на игру. В текущем сезоне казахстанец сыграл за российский клуб только один матч.
Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России Сочи ФК Зенит Бахтияров Акмаль Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 19:14
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