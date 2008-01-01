"Сочи" Бахтиярова проиграл "Зениту" в матче РПЛ с четырьмя голами

"Зенит"
на своем поле переиграл "Сочи"
, за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча 11-го тура российской премьер-лиги проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
У победителей отличились Вячеслав Караваев (16-я минута), Александр Ерохин (24) и Дуглас Сантос (90+3-я). В составе проигравших один мяч отыграл Кирилл Заика (57-я).
После этой игры "Зенит" с 24 очками сохранил за собой лидерство в таблице, тогда как "Сочи" с 19 баллами расположился на четвертой позиции.
Бахтияров не попал в заявку на игру. В текущем сезоне казахстанец сыграл за российский клуб только один матч.