У казахстанского футболиста российского клуба появился конкурент из РПЛ

Команда идет в середине таблицы.

Фото: ФК "Чайка"©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 19:18
Футбольный клуб "Чайка", за который выступает казахстанец Рамазан Оразов, подписал с "Уфой" из РПЛ соглашение об аренде до конца сезона полузащитника Игоря Безденежных, сообщается на официальном сайте команды.

В прошлом сезоне Безденежных уже выступал в составе "Чайки", провел 22 матча, в которых забил пять мячей.

Отметим, что Оразов стал игроком "Чайки" этим летом, заключив соглашение по схеме "2+1".

В свое время казахстанец находился в системе "Кайрата". В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

На днях он заболел коронавирусом.

"Чайка" выступает в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в России), после 15 туров команда с 22 очками занимает десятое место из 22-х.
Метки:
Футбол Россия Казахстанцы за границей Оразов Рамазан
Футбол Россия
0
Сегодня 19:18
© 2008 - 2020 ТОО «EML»