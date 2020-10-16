У казахстанского футболиста российского клуба появился конкурент из РПЛ

Футбольный клуб "Чайка"
, за который выступает казахстанец Рамазан Оразов
, подписал с "Уфой"
из РПЛ соглашение об аренде до конца сезона полузащитника Игоря Безденежных
, сообщается на официальном сайте
команды.
В прошлом сезоне Безденежных уже выступал в составе "Чайки", провел 22 матча, в которых забил пять мячей.
Отметим, что Оразов стал игроком "Чайки" этим летом, заключив соглашение по схеме "2+1".
В свое время казахстанец находился в системе "Кайрата". В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
На днях он заболел
коронавирусом.
"Чайка" выступает в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в России), после 15 туров команда с 22 очками занимает десятое место из 22-х.
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