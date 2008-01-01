Зайнудинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов стал лучшим игроком ЦСКА, выступающего в премьер-лиге России, в сентябре, сообщают Vesti.kz.

Голосование среди болельщиков проводилось на официальном сайте московского клуба. Все в нем приняли участие 12 544 человека.

Зайнутдинов в опросе занял первое место, набрав 37 процентов голосов. Вторым стал Никола Влашич (23 процента), третьим - Игорь Акинфеев (18 процентов).

Напомним, в сентябре казахстанец провел за ЦСКА все три матча. В стан красно-синих он перешел 25 августа из другого клуба РПЛ - "Ростова".