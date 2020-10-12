Клуб казахстанского футболиста подписал нападающего из РПЛ

Российский игрок "Ахмата" Идрис Умаев
перешел в "Чайку"
, выступающую в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в России), сообщает официальный сайт
команды.
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Отмечается, что 21-летний нападающий взят в аренду до конца сезона.
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Идрис является воспитанником грозненского "Ахмата". В сезоне-2017/18 забил 17 мячей в 27 матчах первенства молодежных команд клубов РПЛ, став вторым бомбардиром турнира. В 2018-м также провел восемь матчей в составе сборной России до 20 лет, а первую половину следующего года - в литовской "Паланге": семь голов в 14 играх.
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Прошлый сезон Умаев отыграл в "Химках", поучаствовав в четырех голевых эпизодах: три забитых мяча и голевая передача за 388 игровых минут. На старте текущего чемпионата форвард "Ахмата" четырежды появился на поле в матчах РПЛ и один раз в Куке России, отметившись голевым пасом.
Напомним, что с августа цвета "Чайки" защищает 22-летний казахстанский футболист Рамазан Оразов
, который провел за новый клуб четыре матча и уже заработал
одно удаление.
Оразов в свое время находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.
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