Экс-тренер казахстанского клуба возглавил символическую сборную тура чемпионата России

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Роберт Евдокимов
, известный казахстанским болельщикам по работе в "Тоболе"
в 2017 году, оказался в символической сборной 14-го тура Футбольной национальной лиги (вторая по силе лига в России), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В отчетном туре его клуб дома переиграл "Балтику" (2:1) и поднялся с третьего места на первое, набрав 31 балл.
Отметим, что в ФНЛ также выступают казахстанские футболисты Рамазан Оразов
и Арман Кенесов
- первый играет за "Чайку", второй за "СКА-Хабаровск".