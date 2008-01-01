Экс-тренер казахстанского клуба возглавил символическую сборную тура чемпионата России

Его клуб стал лидером турнира.

Роберт Евдокимов. Фото: ФК "Нижний Новгород"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 14:33
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Роберт Евдокимов, известный казахстанским болельщикам по работе в "Тоболе" в 2017 году, оказался в символической сборной 14-го тура Футбольной национальной лиги (вторая по силе лига в России), сообщает корреспондент Vesti.kz

В отчетном туре его клуб дома переиграл "Балтику" (2:1) и поднялся с третьего места на первое, набрав 31 балл. 

Отметим, что в ФНЛ также выступают казахстанские футболисты Рамазан Оразов и Арман Кенесов - первый играет за "Чайку", второй за "СКА-Хабаровск".
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Россия Тобол ФК Премьер-лига России Кенесов Арман Оразов Рамазан
Футбол Россия
0
Сегодня 14:33
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