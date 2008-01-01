В сборной России по футболу подозрение на коронавирус

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес получил результат теста на коронавирус, который может свидетельствовать о возможном наличии COVID-19 у игрока, передают РИА Новости.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Тесты остальных членов команды отрицательные.

"Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что защитник Георгий Джикия и голкипер Маринато Гилерме получили сомнительные результаты тестов на коронавирус. Они не участвовали в товарищеском матче со сборной Швеции (1:2), который прошел в четверг в Москве.

Напомним, завтра, 11 октября, сборная России проведет матч группового этапа Лиги наций с командой Турции, а 14 октября - с венграми, обе игры состоятся в Москве.