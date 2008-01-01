Главный тренер "Кайрата" Шпилевский заинтересовал клуб российской премьер-лиги

Главный тренер алматинского "Кайрата" Алексей Шпилвеский
попал в сферу интересов клуба российской премьер-лиги, сообщает телеграм-канал
"Инсайды от Карпа".
По информации источника, вариант с приглашением 32-летнего белорусского наставника рассматривало московское "Динамо".
"Динамо" изначально искало тренера немецкого уклада. Там хотят видеть вертикальный, атакующий и агрессивный футбол.
Поэтому руководство "бело-голубых" после отставки главного тренера Кирилла Новикова рассматривало вариант с приглашением Шпилевского. Алексей прошел школу молодежной системы "Ред Булл Лейпциг" и этим заинтересовал москвичей. При этом Шпиля двуязычный – одинаково прекрасно изъясняется как на русском, так и на немецком.
Любопытно, что "Динамо" встречалось с командой этого белорусского специалиста на зимних сборах. "Кайрат" сыграл с ними вничью – 1:1. Кстати, после того матча казахи удостоились похвалы от динамовцев. Вроде команда уступает по классу, а сыграла на равных.
Но выбор пал все-таки на бывшего наставника "Майнца" Шварца.
При этом, вряд ли хозяин клуба Боранбаев отпустил бы Шпилевского в тот момент, когда "Кайрат" идет в лидерах местного чемпионата, опережая ближайшего преследователя и извечного конкурента "Астану" аж на восемь очей. Последнее очное противостояние закончилось для столичных разгромом – 0:3.
Всё это красноречиво свидетельствует о том, что "Кайрат" впервые за долгое время реально претендует на футбольную корону Казахстана. Для понимания, пять последних сезонов казахстанской Премьер-лиги детище олигарха из Алматы приходило к финишу вторым", – пишет источник.