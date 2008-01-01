Зайнутдинов узнал дату матча за ЦСКА против бывшего клуба в РПЛ

Утвержден календарь игр московского ЦСКА
на четыре ближайших тура в чемпионате России по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Так, 18 октября ЦСКА дома примет "Динамо", 26 октября также на своем поле встретится с "Арсеналом". 1 ноября "армейцы" на выезде сыграют с "Ротором", а 8-го числа в родных стенах померятся силами с "Ростовом". Как известно, цвета последнего клуба защищал Бахтиер Зайнутдинов
до перехода
в московский клуб 25 августа.
За новую команду 22-летний казахстанец провел шесть игр и забил
один гол.
Ранее Зайнутдинова включили
в заявку на групповой этап Лиги Европы. На сегодняшний день он находится в расположении сборной Казахстана, которой в октябре предстоит сыграть два матча в Лиге наций - 11-го числа она дома сыграет с Албанией, а в ночь на 15-го проведет гостевую встречу против Беларуси.