Футболистка сборной Казахстана забила победный гол за "Зенит"

Все решилось во втором тайме.

Аида Гайстенова. Фото: ФК "Зенит"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 16:30
Казахстанская футболистка Аида Гайстенова помогла "Зениту" победить в матче первого тура предварительного этапа первой лиги среди женщин, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча молодежных составов "Мираса" и "Зенита" завершилась со счетом 1:0 в пользу питерского клуба. Решающий гол на 64-й минуте забила Гайстенова.

Игры первой лиги зоны "Центр" проходят в городе Городец. 

Отметим, что в "Зенит" 26-летняя Гайстенова перешла в марте. До этого играла за пермскую "Звезду-2005", с которой стала обладателем Кубка России по футболу среди женщин.

Состав "Звезды" пополнила в апреле 2019 года, а перешла в нее из российского "Енисея". Ранее выступала за "СШВСМ Барыс".

В начале 2019 года Гайстенову включили в список самых сексуальных футболисток мира.
Метки:
Футбол Зенит Россия Казахстанцы за границей Гайстенова Аида
Футбол Россия
0
Сегодня 16:30
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