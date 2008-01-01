"ЦСКА заплатил против нашей воли". Карпин раскрыл подробности трансфера Зайнутдинова

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
в интервью "Спорт-Экспрессу
" рассказал, почему клуб расстался с несколькими лидерами, и раскрыл детали перехода казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова
в ЦСКА.
По словам Карпина, ростовский клуб не хотел отпускать казахстанца, но ЦСКА
просто активировал пункт о выкупе. По словам российского тренера, фактор больших денег в этом переходе не стоял.
- Мы его (Зайнутдинова) брали бесплатно, но стояла выкупная цена. ЦСКА заплатил ее против нашей воли. "Ростов" не хотел расставаться.
- То есть как случай трансфера Данни из "Динамо" в "Зенит"?
- Ну да. Только порядок сумм другой, но имелась опция в контракте, "армейцы" ее активировали. И у нас есть предложения еще на пять-шесть человек, и очень неплохие. Некоторые даже выше цены Шомуродова, но мы их не отдаем, - сказал Карпин.
Добавим, что в сентябре "Ростов" также покинули болгарин Ивелин Попов, перешедший в "Сочи", и узбекский нападающий Эльдор Шомурадов, уехавший в итальянский "Дженоа".
Бахтиер Зайнутдинов в 10-м туре РПЛ забил свой первый гол за ЦСКА и помог
своей команде обыграть "Урал" (2:0).