"ЦСКА заплатил против нашей воли". Карпин раскрыл подробности трансфера Зайнутдинова

Казахстанский футболист уже отличился за московский клуб.

Зайнутдинов и Карпин. Фото: ФК "Ростов" ©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 10:17
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, почему клуб расстался с несколькими лидерами, и раскрыл детали перехода казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова в ЦСКА.

По словам Карпина, ростовский клуб не хотел отпускать казахстанца, но ЦСКА просто активировал пункт о выкупе. По словам российского тренера, фактор больших денег в этом переходе не стоял.

- Мы его (Зайнутдинова) брали бесплатно, но стояла выкупная цена. ЦСКА заплатил ее против нашей воли. "Ростов" не хотел расставаться.

- То есть как случай трансфера Данни из "Динамо" в "Зенит"?

- Ну да. Только порядок сумм другой, но имелась опция в контракте, "армейцы" ее активировали. И у нас есть предложения еще на пять-шесть человек, и очень неплохие. Некоторые даже выше цены Шомуродова, но мы их не отдаем, - сказал Карпин.

Добавим, что в сентябре "Ростов" также покинули болгарин Ивелин Попов, перешедший в "Сочи", и узбекский нападающий Эльдор Шомурадов, уехавший в итальянский "Дженоа".

Бахтиер Зайнутдинов в 10-м туре РПЛ забил свой первый гол за ЦСКА и помог своей команде обыграть "Урал" (2:0).
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Ростов ФК Премьер-лига России
Футбол Россия
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Сегодня 10:17
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