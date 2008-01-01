"Хотел кумыс сделать". Болевой захват от Зайнутдинова в матче РПЛ взорвал соцсети

Это был его шестой матч за "армейцев".

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 11:22
В гостевом матче десятого тура российской премьер-лиги с "Уралом" футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отметился не только первым голом за ЦСКА, но и самоотверженными действиями на поле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В объективы камер попало одно из его единоборств, взорвавшее соцсети.

"Ауч. Болевой захват от Зайнутдинова", - подписал видео "Матч ТВ". 

Ну и комментарии подписчиков к нему получились соответствующими:

"Еще один в компанию к Дзюбе и Азмуну"

"Хотел кумыс сделать"

"В Казахстане этому не учат"

"Азиаты, они такие"

"Пусть в "Спартак" переходит, там будут рады"

"Боевой казах"

"Это национальный вид спорта - "Қазақша күрес"

"Гаскойн и Джонс взяли бы на вооружение в свое время"

"Драчун"

Отметим, что ЦСКА в меньшинстве победил "Урал" - 2:0. 

Для 22-летнего Зайнутдинова, отыгравшего все 90 минут, это был шестой матч за московский клуб. Ранее хавбек сыграл против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1), "Уфы" (1:0) и "Локомотива" (0:1). 
Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 11:22
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