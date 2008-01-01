"Сочи" Бахтиярова победил бывший клуб Зайнутдинова в матче РПЛ с дублем

"Сочи"
, в составе которого выступает нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров
, нанес поражение "Ростову" в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Никита Бурмистров (19-я минута), Артур Юсупов (66-я) и Антон Заболотный (78-я и 84-я). У проигравших отличились Алексей Ионов (62) и Дмитрий Полоз (74). На 64-й минуте с поля был удален полузащитник "Ростова" Матиас Норманн.
Бахтияров пропускал игру из-за травмы. В текущем сезоне казахстанец сыграл за "Сочи" только один матч.
"Сочи" набрал 19 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" (17), в составе которого сезон начинал хавбек сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов (сейчас играет за ЦСКА), располагается на шестой строчке.