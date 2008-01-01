"Ахмат" с Быстровым ушел от поражения в матче РПЛ с удалением и пенальти

Казахстанец вышел с первых минут.

Марат Быстров. Фото: ФК "Ахмат"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 21:25
Российская футбольная Премьер-Лига
Регулярный чемпионат
Рубин - Ахмат 1:1

Турнирная таблица
Грозненский "Ахмат", за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров, сыграл вничью с казанским "Рубином" в десятом туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Казани и завершилась со счетом 1:1. В составе "Рубина" забил Хвича Кварацхелия (53-я минута). У "Ахмата" отличился Георгий Мелкадзе (80-я с пенальти).

При этом казанцы с 68-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дарко Йевтича.

Быстров же вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Для казахстанца эта игра стала седьмой за "Ахмат" в РПЛ.

"Рубин" набрал 15 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, у "Ахмата" 14 очков и десятое место. 
Метки:
Ахмат ФК Быстров Марат Сборная РК по футболу Рубин Премьер-лига России
Футбол Россия
0
Сегодня 21:25
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