"Ахмат" с Быстровым ушел от поражения в матче РПЛ с удалением и пенальти

Грозненский "Ахмат"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров
, сыграл вничью с казанским "Рубином"
в десятом туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд прошла в Казани и завершилась со счетом 1:1. В составе "Рубина" забил Хвича Кварацхелия (53-я минута). У "Ахмата" отличился Георгий Мелкадзе (80-я с пенальти).
При этом казанцы с 68-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дарко Йевтича.
Быстров же вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Для казахстанца эта игра стала седьмой за "Ахмат" в РПЛ.
"Рубин" набрал 15 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, у "Ахмата" 14 очков и десятое место.