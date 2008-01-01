Клуб РПЛ после замены футболиста сборной Казахстана проиграл "Локомотиву"

Подмосковные "Химки"
, за которые выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
, проиграли московскому "Локомотиву"
в десятом туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч состоялся на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Локомотива" голы забили Виталий Лисакович (25-я минута) и Владислав Игнатьев (55-я). У "Химок" отличился Кирилл Боженов (46-я).
Куат вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Вместо него в игру вступил новичок "Химок" Денис Глушаков
.
В "Химки" Куат перешел
в начале сентября. Теперь на счету казахстанца четыре матча за подмосковный клуб в РПЛ.