Клуб РПЛ после замены футболиста сборной Казахстана проиграл "Локомотиву"

Казахстанец вышел в старте.

Фото: ФК "Химки"
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 18:52
Российская футбольная Премьер-Лига
Регулярный чемпионат
Локомотив М - Химки 2:1

Турнирная таблица
Подмосковные "Химки", за которые выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, проиграли московскому "Локомотиву" в десятом туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоялся на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Локомотива" голы забили Виталий Лисакович (25-я минута) и Владислав Игнатьев (55-я). У "Химок" отличился Кирилл Боженов (46-я).

Куат вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Вместо него в игру вступил новичок "Химок" Денис Глушаков.

В "Химки" Куат перешел в начале сентября. Теперь на счету казахстанца четыре матча за подмосковный клуб в РПЛ.
Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Локомотив Москва Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 18:52
© 2008 - 2020 ТОО «EML»