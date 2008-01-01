Исламбек Куат попал в стартовый состав клуба РПЛ на матч с "Локомотивом"

Встреча пройдет в Москве.

Фото: ФК "Химки"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 16:22
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Химок" на матч десятого тура российской премьер-лиги.

Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Начало - в 17:00 по времени Нур-Султана.

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат выйдет на поле с первых минут.

Состав "Химок": Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Глушаков, Мурнин, Мирзов, Мартусевич, Воробьев, Казанцев, Конате, Алиев.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Камано.

Московский "Локомотив", набрав 15 очков в девяти турах, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковные "Химки" (6) идут на 14-м месте.
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Куат Исламбек Химки ФК Премьер-лига России Локомотив Москва Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 16:22
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