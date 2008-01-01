Казахстанский футболист вместо российского клуба должен был уехать в Европу

Казахстанский полузащитник Изат Кулжанов
мог продолжить в Европе.
Как сообщает Meta-ratings.kz
, 19-летний попал в сферу интересов клуба "Раднички" (Крагуевац) из первой лиги Сербии. В команду его пригласил главный тренер Александар Линта, знакомый с Кулжановым по работе в "Иртыше"
.
Клуб из Павлодара выставил свои требования "Радничкам", поэтому обе стороны долгое время не могли договориться о переходе футболиста.
В результате у Кулжанова появилось предложение из российской "Носты" (Новотроицк), куда казахстанец в итоге и перешел
.
Кульжанов - воспитанник "Иртыша", который распался весной из-за финансовых трудностей. В прошлом сезоне выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.