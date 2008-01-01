Казахстанский футболист вместо российского клуба должен был уехать в Европу

19-летний игрок - воспитанник "Иртыша".

Фото: ФК "Иртыш"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 17:50
Казахстанский полузащитник Изат Кулжанов мог продолжить в Европе.

Как сообщает Meta-ratings.kz, 19-летний попал в сферу интересов клуба "Раднички" (Крагуевац) из первой лиги Сербии. В команду его пригласил главный тренер Александар Линта, знакомый с Кулжановым по работе в "Иртыше".

Клуб из Павлодара выставил свои требования "Радничкам", поэтому обе стороны долгое время не могли договориться о переходе футболиста.

В результате у Кулжанова появилось предложение из российской "Носты" (Новотроицк), куда казахстанец в итоге и перешел.

Кульжанов - воспитанник "Иртыша", который распался весной из-за финансовых трудностей. В прошлом сезоне выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах. 
Метки:
Футбольные трансферы Сербия Иртыш ФК
Футбол Россия
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Сегодня 17:50
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