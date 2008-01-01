Гол Зайнутдинова помог ЦСКА в меньшинстве выиграть матч в РПЛ

ЦСКА
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, победил "Урал"
в десятом туре чемпионата России по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей голы на 52-й и 56-й минутах забили Зайнутдинов и Константин Марадишвили. При этом "армейцы" с 49-й минуты играли в меньшинстве вследствие удаления Хордура Магнуссона.
Для 22-летнего Зайнутдинова, отыгравшего все 90 минут, это был первый гол и шестой матч за "армейцев", в стан которых он перешел
25 августа. Ранее хавбек сыграл против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1), "Уфы" (1:0) и "Локомотива" (0:1).
После этой игры игры ЦСКА, набрав 19 очков, расположился на третьем месте из 16, а "Урал" с отставанием на девять баллов оказался на 11-й позиции.
Отметим, что Зайнутдинов вызван
на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.