Зайнутдинов забил первый гол за ЦСКА

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
забил первый гол за московский ЦСКА
, который проводит выездной матч с "Уралом"
в десятом туре чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанец отличился на 52-й минуте. Таким образом, он сделал счет 1:0. Спустя четыре минуты гости упрочили преимущество усилиями Константина Марадишвили.
Для 22-летнего казахстанца это шестая игра за "армейцев", в стан которых он перешел 25 августа. Ранее хавбек сыграл против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1), "Уфы" (1:0) и "Локомотива" (0:1).