Зайнутдинов забил первый гол за ЦСКА

Игра проходит на выезде.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 20:44
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов забил первый гол за московский ЦСКА, который проводит выездной матч с "Уралом" в десятом туре чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец отличился на 52-й минуте. Таким образом, он сделал счет 1:0. Спустя четыре минуты гости упрочили преимущество усилиями Константина Марадишвили.

Для 22-летнего казахстанца это шестая игра за "армейцев", в стан которых он перешел 25 августа. Ранее хавбек сыграл против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1), "Уфы" (1:0) и "Локомотива" (0:1).
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Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Россия Премьер-лига России Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 20:44
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