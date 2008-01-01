Экс-защитник "Кайрата" высказался о матче РПЛ, в котором его признали лучшим игроком

КПЛ он покинул два года назад.

Седрик Гогуа / Фото: РИА Новости©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 19:56
Защитник "Ротора" Седрик Гогуа, признанный лучшим игроком матча десятого тура РПЛ против "Уфы" (0:0) выразил недовольство игрой соперника.

- По правде говоря, "Уфа" не играла в футбол, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс". - Было много фолов, меня постоянно толкали, но судья не свистел в нашу сторону.

- Вам удалось выиграть практически все верховые единоборства. Как вам это удалось?

- Это моя работа, я защитник и пытаюсь выиграть борьбу за каждый мяч.

Отметим, что 26-летний ивуариец выступает за "Ротор" на правах аренды. Правами на него обладает ЦСКА. Казахстанским болельщикам Гогуа известен по играм за "Кайрат" и "Кайрат А" (ныне - "Кайрат-Жастар") из первой лиги. За главную команду алматинцев он провел один матч в Суперкубке Казахстана-2018 против "Астаны" (0:3), после чего был отзаявлен клубом.
Метки:
Премьер-лига России Россия Футбол ЦСКА Ротор ФК КПЛ-2020 Кайрат ФК
Футбол Россия
0
Сегодня 19:56
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