Экс-защитник "Кайрата" высказался о матче РПЛ, в котором его признали лучшим игроком

Защитник "Ротора" Седрик Гогуа
, признанный
лучшим игроком матча десятого тура РПЛ
против "Уфы"
(0:0) выразил недовольство игрой соперника.
- По правде говоря, "Уфа" не играла в футбол, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс"
. - Было много фолов, меня постоянно толкали, но судья не свистел в нашу сторону.
- Вам удалось выиграть практически все верховые единоборства. Как вам это удалось?
- Это моя работа, я защитник и пытаюсь выиграть борьбу за каждый мяч.
Отметим, что 26-летний ивуариец выступает за "Ротор" на правах аренды. Правами на него обладает ЦСКА
. Казахстанским болельщикам Гогуа известен по играм за "Кайрат"
и "Кайрат А" (ныне - "Кайрат-Жастар") из первой лиги. За главную команду алматинцев он провел один матч в Суперкубке Казахстана-2018 против "Астаны" (0:3), после чего был отзаявлен клубом.
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