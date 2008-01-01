Российский клуб подписал контракт с казахстанским футболистом

Российский клуб "Носта"
, который выступает в ПФЛ (группа 4, Урал-Приволжье), подписал казахстанского футболиста Изата Кульжанова
, сообщается на официальном сайте команды.
О деталях контракта ничего не сообщается. Однако, по данным Transfermarkt, соглашение заключено до 30 июня следующего года.
"Это уникальный талант, и, честно говоря, я думаю, что он сделает отличную карьеру", - отозвался об Изате в одном из интервью Деян Челар, тренер футбольного клуба "Раднички" из Пирота (Сербия), где Кульжанов находился на просмотре этим летом.
19-летний Кульжанов - воспитанник "Иртыша"
, который распался весной из-за финансовых трудностей, но за главную команду павлодарцев не успел дебютировать. В прошлом сезоне выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.
В ПФЛ (третья по силе лига) "Носта" идет на 12-м месте из 15, набрав семь очков в девяти играх.