Российский клуб подписал контракт с казахстанским футболистом

Ему всего 19 лет.

Изат Кульжанов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 18:40
Российский клуб "Носта", который выступает в ПФЛ (группа 4, Урал-Приволжье), подписал казахстанского футболиста Изата Кульжанова, сообщается на официальном сайте команды.

О деталях контракта ничего не сообщается. Однако, по данным Transfermarkt, соглашение заключено до 30 июня следующего года.

"Это уникальный талант, и, честно говоря, я думаю, что он сделает отличную карьеру", - отозвался об Изате в одном из интервью Деян Челар, тренер футбольного клуба "Раднички" из Пирота (Сербия), где Кульжанов находился на просмотре этим летом.

19-летний Кульжанов - воспитанник "Иртыша", который распался весной из-за финансовых трудностей, но за главную команду павлодарцев не успел дебютировать. В прошлом сезоне выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.

В ПФЛ (третья по силе лига) "Носта" идет на 12-м месте из 15, набрав семь очков в девяти играх.
Метки:
Россия КПЛ-2020 Иртыш ФК
Футбол Россия
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Сегодня 18:40
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