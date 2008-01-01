Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ

Футболист сборной Казахстана
и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов
начнет в старте матч с "Уралом"
в десятом туре чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.
Для 22-летнего казахстанца это будет шестая игра за "армейцев", в стан которых он перешел
25 августа. Ранее хавбек сыграл против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1), "Уфы" (1:0) и "Локомотива" (0:1).
Отметим, что Зайнутдинов вызван
на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.