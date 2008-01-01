Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ

Это будет его шестая игра за "армейцев".

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 18:20
Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов начнет в старте матч с "Уралом" в десятом туре чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Для 22-летнего казахстанца это будет шестая игра за "армейцев", в стан которых он перешел 25 августа. Ранее хавбек сыграл против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1), "Уфы" (1:0) и "Локомотива" (0:1). 

Отметим, что Зайнутдинов вызван на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.
Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России ЦСКА Казахстанцы за границей Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 18:20
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