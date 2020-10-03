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Прямая трансляция матча Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА в РПЛ

Команда сыграет против "Урала" на выезде.

Прямая трансляция матча Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА в РПЛ
Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
0
Российская футбольная Премьер-Лига
Регулярный чемпионат
Урал - ЦСКА М

Турнирная таблица

Сегодня, 3 октября, ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, сыграет с "Уралом" в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча десятого тура пройдет в Екатеринбурге. Начало - в 19:30 по времени Нур-Султана.

Перед этой игрой "армейцы" с 16 очками после девяти встреч занимают четвертое место из 16-ти, а "Урал" располагается на 11-й позиции, отставая на шесть баллов.

Прямая трансляция матча РПЛ "Урал" - ЦСКА>>>

 

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Метки:
ЦСКА

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