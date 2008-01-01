ЦСКА вслед за Зайнутдиновым решил купить у "Ростова" еще одного игрока

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко
желает видеть в составе армейцев Матиаса Норманна
, за которого "Ростов"
хочет выручить 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал "Ростову" предложение по норвежскому легионеру в размере 11 миллионов евро. Однако, по данным Metaratings.ru
, эта информация не соответствует действительности.
Отмечается, что в услугах Норманна заинтересован Гончаренко, но армейцы с высокой долей вероятности не будут делать предложений по полузащитнику, мечтающему продолжить карьеру в АПЛ.
24-летний Норманн перешел в "Ростов" из "Брайтона" за 1,7 миллиона евро в январе 2019 года. Сейчас его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллиона евро.
Ранее одноклубником норвежца был 22-летний хавбек сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, который 25 августа перешел
из "Ростова" в ЦСКА, за новый клуб он уже сыграл пять матчей.