ЦСКА нашел новую позицию для Зайнутдинова

Ближайший матч "армейцы" проведут 3 октября.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 11:53
Защитник ЦСКА Георгий Щенников травмировался на тренировке. 29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы бедра, выбыв предположительно на три-четыре недели, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что сегодня, 2 октября, игрок пройдет углубленное обследование. В нынешнем сезоне Щенников провел девять матчей в премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. 

При этом телеграм-канал Секретный агент КПЛ информирует, что на его позиции будет выступать казахстанский футболист атакующего плана Бахтиер Зайнутдинов, перешедший в стан московского клуба 25 августа и имеющий опыт игры на месте крайнего защитника в предыдущем клубе "Ростов".

В активе 22-летнего игрока уже пять матчей за ЦСКА. 

Ближайший матч в российском чемпионате ЦСКА проведет на выезде с "Уралом" 3 октября. После девяти туров "армейцы", набрав 16 очков, идут в таблице на четвертом месте из 16.

Напомним, что Зайнутдинов вызван на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси. 
Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 11:53
© 2008 - 2020 ТОО «EML»