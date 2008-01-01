ЦСКА нашел новую позицию для Зайнутдинова

Защитник ЦСКА Георгий Щенников
травмировался на тренировке. 29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы бедра, выбыв предположительно на три-четыре недели, сообщает Metaratings.ru
.
Отмечается, что сегодня, 2 октября, игрок пройдет углубленное обследование. В нынешнем сезоне Щенников провел девять матчей в премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
При этом телеграм-канал Секретный агент КПЛ
информирует, что на его позиции будет выступать казахстанский футболист атакующего плана Бахтиер Зайнутдинов
, перешедший
в стан московского клуба 25 августа и имеющий опыт игры на месте крайнего защитника в предыдущем клубе "Ростов".
В активе 22-летнего игрока уже пять матчей за ЦСКА.
Ближайший матч в российском чемпионате ЦСКА проведет на выезде с "Уралом"
3 октября. После девяти туров "армейцы", набрав 16 очков, идут в таблице на четвертом месте из 16.
Напомним, что Зайнутдинов вызван
на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.