Экс-тренер сборной России высказался об игре Зайнутдинова в ЦСКА

Известный тренер Валерий Газзаев
, который в свое время возглавлял московский ЦСКА
и сборную России
, прокомментировал старт армейцев в новом сезоне РПЛ
и игру футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
.
"ЦСКА не хватает стабильности в результатах. Вроде бы еще недавно говорилось о том, что армейцы на ходу и даже способны составить серьезную конкуренцию в борьбе за "золото" "Зениту", "Спартаку", "Краснодару" и "Локомотиву", который тоже не стоит сбрасывать со счетов. Однако вслед за серией удачных результатов следуют необъяснимые поражения. На мой взгляд, в составе армейцев не хватает игроков с лидерскими качествами. Мы все время говорим о тройке Акинфеев - Влашич - Фернандес, но в команде должно быть не три, а хотя бы семь-восемь футболистов подобного уровня.
Возможно, ситуацию смогут изменить новички. Неплохое впечатление произвел Зайнутдинов - у этого футболиста видна перспектива. Что касается Эджуке, то он, безусловно, обладает очень хорошими качествами - скорость, индивидуальная оснащенность. Но ему не хватает тактической гибкости. Его надо интегрировать в командные действия. И здесь многое зависит от работы тренерского состава.
Болельщики ЦСКА заждались трофеев, они привыкли видеть свою любимую команду на вершине. За последние четыре сезона завоеван лишь один Суперкубок. Очень надеюсь, что благодаря удачным приобретениям армейцы вновь будут бороться только за самые высокие места", - приводит его слова "Спорт-Экспресс"
.
Зайнутдинов перешел
в ЦСКА 25 августа. С того момента сыграл пять матчей - против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1), "Уфы" (1:0) и "Локомотива" (0:1).
Отметим, что Зайнутдинов вызван
на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией в Лиге наций, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.