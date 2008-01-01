Гол одноклубника Куата признали лучшим в сентябре в РПЛ

В том матче их команда была разбита с неприличным счетом.

Аршак Корян. Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 15:25
Мяч полузащитника "Химок" Аршака Коряна в ворота "Краснодара" признан лучшим в российской Премьер-Лиге в сентябре, сообщается на странице лиги в Instagram.

Подмосковный клуб, за который также выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат, в гостевом матче восьмого тура был разгромлен "Краснодаром" - 2:7. Корян в этой игре оформил дубль, отличившись на 27-й и 42-й (с пенальти) минутах.

Куат вышел в стартовом составе "Химок", но был заменен на 85-й минуте.

После этой неудачи был уволен главный тренер подмосковной команды Дмитрий Гунько, на его место назначили Игоря Черевченко.

Отметим, что Куат подписал контракт с "Химками" в начале сентября. За новый клуб казахстанец провел три матча.
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Футбол Премьер-лига России Куат Исламбек Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Россия Химки ФК
Футбол Россия
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Сегодня 15:25
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