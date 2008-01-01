Гол одноклубника Куата признали лучшим в сентябре в РПЛ

Мяч полузащитника "Химок" Аршака Коряна
в ворота "Краснодара"
признан лучшим в российской Премьер-Лиге
в сентябре, сообщается на странице лиги в Instagram
.
Подмосковный клуб, за который также выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат
, в гостевом матче восьмого тура был разгромлен
"Краснодаром" - 2:7. Корян в этой игре оформил дубль, отличившись на 27-й и 42-й (с пенальти) минутах.
Куат вышел в стартовом составе "Химок", но был заменен на 85-й минуте.
После этой неудачи был уволен
главный тренер подмосковной команды Дмитрий Гунько, на его место назначили
Игоря Черевченко.
Отметим, что Куат подписал
контракт с "Химками" в начале сентября. За новый клуб казахстанец провел три матча.