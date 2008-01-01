"В "Ростове" ему проще давались требования". Генич оценил игру Зайнутдинова за ЦСКА

Российский футбольный комментатор Константин Генич
в эфире подкаста "Болейте за своих" на YouTube-канале Тимура Журавеля поделился впечатлениями об игре Бахтиера Зайнутдинова
за московский ЦСКА
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"Сразу влиться некоторым футболистам очень непросто. Я вчера наблюдал за игрой Зайнутдинова. Все-таки в "Ростове" ему чуть проще давались предъявляемые Валерием Карпиным требования. Плюс, когда он только приехал в "Ростов", он получил травму, и она даже в какой-то степени пошла во благо, потому что, восстанавливаясь и знакомясь с коллективом, он мог впитывать, а не сразу с листа, как в ЦСКА сейчас приходится играть и подстраиваться под новых партнеров и новые принципы. Зайнутдинову, как мы видим, непросто", - сказал Генич.
Напомним, Зайнутдинов провел пять матчей за ЦСКА, куда пришел в конце августа.
За "Ростов" хавбек выступал с начала 2019 года, в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.