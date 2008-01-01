Клуб РПЛ расстался с главным тренером после поражения от команды Исламбека Куата

Это было третье поражение в четырех играх.

Кирилл Новиков. Фото: ФК "Динамо" Москва
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:43
Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", а временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.

В понедельник "Динамо" в матче девятого тура чемпионата России уступило подмосковным "Химкам" (0:1), за которые играет полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат.

"Динамо" потерпело третье поражение в последних четырех играх. Ранее "бело-голубые" вылетели из квалификации Лиги Европы, проиграв тбилисскому "Локомотиву" (1:2).

"После матча девятого тура РПЛ (российской премьер-лиги) Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера московского "Динамо". Руководство приняло решение удовлетворить заявление. Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией", - говорится в сообщении.

"О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже", - добавляется в сообщении.

Напомним, Куат подписал контракт с "Химками" в начале сентября. Казахстанец провел три матча за российский клуб.
Метки:
Куат Исламбек Премьер-лига России Динамо Москва Химки ФК
Футбол Россия
0
Вчера 23:43
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