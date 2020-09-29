Клуб РПЛ расстался с главным тренером после поражения от команды Исламбека Куата

Кирилл Новиков
покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо"
, а временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий
, сообщается на сайте команды.
В понедельник "Динамо" в матче девятого тура чемпионата России уступило
подмосковным "Химкам"
(0:1), за которые играет полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат.
"Динамо" потерпело третье поражение в последних четырех играх. Ранее "бело-голубые" вылетели из квалификации Лиги Европы, проиграв тбилисскому "Локомотиву" (1:2).
"После матча девятого тура РПЛ (российской премьер-лиги) Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера московского "Динамо". Руководство приняло решение удовлетворить заявление. Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией", - говорится в сообщении.
"О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже", - добавляется в сообщении.
Напомним, Куат подписал контракт с "Химками" в начале сентября. Казахстанец провел три матча за российский клуб.
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