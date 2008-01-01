Куат помог российскому клубу одержать первую победу в РПЛ при новом тренере

ФК "Химки"
, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат
, занес в свой актив первую победу в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Случилось это в домашней игре девятого тура с московским "Динамо" - 1:0. Решающий гол на 19-й минуте забил Александр Ломовицкий.
Куат вышел в стартовом составе, заработал предупреждение на девятой минуте и был заменен в перерыве.
После этой игры подмосковный клуб, который на днях возглавил
Игорь Черевченко, набрал шесть очков и поднялся с 15-го места на 14-е, а динамовцы с 14 баллами расположились на девятой позиции.
Напомним, что Куат подписал
контракт с "Химками" в начале сентября. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.