Куат помог российскому клубу одержать первую победу в РПЛ при новом тренере

Команда поднялась на ступеньку выше.

Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:55
ФК "Химки", за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат, занес в свой актив первую победу в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это в домашней игре девятого тура с московским "Динамо" - 1:0. Решающий гол на 19-й минуте забил Александр Ломовицкий.

Куат вышел в стартовом составе, заработал предупреждение на девятой минуте и был заменен в перерыве.

После этой игры подмосковный клуб, который на днях возглавил Игорь Черевченко, набрал шесть очков и поднялся с 15-го места на 14-е, а динамовцы с 14 баллами расположились на девятой позиции.

Напомним, что Куат подписал контракт с "Химками" в начале сентября. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". 27-летний хавбек провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.
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Футбол Куат Исламбек Россия Премьер-лига России Химки ФК Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Вчера 23:55
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